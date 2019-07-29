ما سر التطور الفائق في أسواق الغاز الطبيعي؟

2019/07/29 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من التزايد المستمر للوعي بضرورة حماية البيئة وإدراك الرأي العام مضار استخدام الوقود الأحفوري فإن الغاز الطبيعي حافظ على أهميته

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