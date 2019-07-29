مجلس البصرة يتفق مع شركة صينية على تنفيذ مشاريع مهمة بالمحافظة

2019/07/29 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق مجلس محافظة البصرة مع شركة صينية متخصصة في مجال العمران والبنى التحتية على تنفيذ مشاريع مهمة ضمن القرض الصيني.وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني عقب لقائه بممثلي الشركة الصينية ” ان المشاريع التي إتفقنا على تنفيذها هي تأهيل الأنهر الستة بالإضافة إلى مشروع سكني ومشروعين استثماريين صناعيين .وأوضح أن الانهر الستة التي […]

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