جولة خامسة لإعادة انتخاب رئيس لجنة التعليم النيابية

2019/07/29 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف النائب عن لجنة التعليم العالي النيابية، مقدام الجميلي، عن تنظيم جولة خامسة لاعادة انتخاب رئيس اللجنة.وقال الجميلي لـ /المعلومة/ إن “النائبة غيداء كمبش وأنا لم نحصل على غالبية اصوات أعضاء اللجنة لفوز أحد منا لتسنم رئاسة اللجنة”.وأضاف، أن “اللجنة ستشرع خلال الجلسات القادمة بجولة خامسة لحسم منصب رئيس اللجنة لأحد […]

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