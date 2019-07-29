أوروبا والهجرة… انزلاق لجهة اليمين المتطرف

2019/07/29 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الأخيرة، حذر موقع «ميديا بارت» الفرنسي الشهير في تقرير له من مغبة خطر انزلاق اليمين المتشدد في أوروبا نحو العنف…

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