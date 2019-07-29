2019/07/29 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تداول ناشطون بصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر تلوث مياه الشرب في قضاء الزبير جنوبي البصرة، فيما أظهرت الصور انسداد انابيب ماطورات سحب المياه بالديدان والحشرات المائية دون وجود دور لمحطات التصفية.وحصل “يس عراق” على صور، توثق الحالة السيئة لمياه الشرب الملوثة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة وكذلك الديدان والحشرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. مياه ملوثة بـ”الطحالب والديدان” تزيد من هموم اهالي البصرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. مياه ملوثة بـ”الطحالب والديدان” تزيد من هموم اهالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).