السرطان يتفشى في البصرة.. والصحة النيابية: الوضع

2019/07/29 | 15:34

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بغداد/ سومر نيوز

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عن محافظة البصرة، عبد عون العبادي، اليوم الاثنين، عن وجود 24 الف ...

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