2019/07/29 | 15:34
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السرطان يتفشى في البصرة.. والصحة النيابية: الوضع "بائس ومأساوي") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عن محافظة البصرة، عبد عون العبادي، اليوم الاثنين، عن وجود 24 الف ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السرطان يتفشى في البصرة.. والصحة النيابية: الوضع "بائس ومأساوي") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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