الديمقراطي الكردستاني يقدم مقترحاً لتحقيق إتفاق ينهي خلافات 16 عاماً بين المركز والاقليم

2019/07/29 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، مقترحاً لتحقيق إتفاق ينهي خلافات دامت 16 عاماً بين بغداد وأربيل.وقال عضو الحزب، ريبين سلام، في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/: “اذا تخلصنا من التصريحات الشوفينية والعنصرية والأحزاب والأشخاص الذين يريدون الترويج لأنفسهم للانتخابات مبكراً فإن بغداد وأربيل سيتمكنان من التوصل لإتفاق […]

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