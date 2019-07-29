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واع تنشر نتائج التعليم المهني


واع تنشر نتائج التعليم المهني
2019/07/29 | 15:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع تنشر نتائج التعليم المهني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 15:36.

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