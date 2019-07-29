كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق

2019/07/29 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء كوكبا جديدا أثار اهتمامهم لقربه من الأرض، وإمكانية مراقبته في المستقبل، مع احتمال رصد العلامات المحتملة للحياة خارج كوكبنا.

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