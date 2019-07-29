الداخلية توجه بحبس شرطي مرور بتهمة الابتزاز

2019/07/29 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حبس شرطي مرور إثر قيامه باتزاز أحد المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بحسب الشرطي ثارم جلال جعيول، اثر ابتزازه احد المواطنين، ونقله إلى خارج مديرية المرور، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الامن وتوثيق مثل هذه الحالات".وظهر شرطي المرور في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبتز أحد المواطنين مقابل مبلغ من المال.



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