التربية تعلن نتائج الدول الاول للدراسة المهنية

2019/07/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الدول الاول للدراسة المهنية في عموم المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان.

وبحسب المديرية العامة للتعليم المهني عن نسبة

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