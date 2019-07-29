نيمار يشعر بالتوتر بسبب برشلونة وباريس

2019/07/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إسباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نيمار يشعر

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