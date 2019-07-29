الخدمات النيابية: سيكون لنا موقفًا حادًا من طمر النفايات

2019/07/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، وليد السهلاني، الاثنين، عن موقف حاد للجنته من طمر النفايات خلال الأيام المقبلة.

وقال السهلاني في تصريح لـ “كلكامش برس” إن “لجنته سيكون لها موقفًا حادًا من طمر النفايات”، داعيًا “أمانة بغداد والمحافظة ووزارة البلديات العمل بجدية لرفع المعاناة عن المواطن المتضررة نتيجة الطمر”.

وأشار السهلاني إلى أن “لجنة الخدمات والإعمار النيابية طالبت وزير الإسكان والبلديات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد لمعالجة موضوع الطمر الصحي”، مؤكدًا أن “لجنة الخدمات سيكون لها موقفًا جادًا من الآثار السلبية التي رتبت على المواطن جراء طمر النفايات خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح أن “أولويات لجنة الخدمات طمر النفايات، وسنقوم بزيارات ميدانية للمواقع ونعالج المشكلة وفق الأطر القانونية”، مطالبًا أمينة بغداد ومحافظ بغداد ووزير البلديات بـ “إعطاء الطمر أولوية لأن المواطن القريب من تلك المناطق ممتحن ويقع عليه الحيف والكثير من الآثار السلبية على المستوى الصحي والبيئي وهذا غير مقبول”.

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