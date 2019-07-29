رسميا.. حنان الفتلاوي تتسلم مهامها مستشارة لعبد المهدي

2019/07/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت وزارة الخارجية، الاثنين، بأن وزيرها محمد علي الحكيم التقى حنان الفتلاويّ بصفتها مُستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة.

وذكر بيان للوزارة تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى مع حنان الفتلاويّ مُستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة”.

وأضاف أن “الوزير استعرض ستراتيجيّة الوزارة في بناء علاقات ثنائيّة، ومُتعدّدة مع العالم على وفق البرنامج الحكوميّ الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، علاوة على مواقف الوزارة التي تمثل مواقف العراق إزاء قضايا المنطقة”.

واشار الحكيم إلى “توجُّه الوزارة إلى تطبيق برنامج بناء القدرات، والفعاليّات فيما يخصّ العمل الدبلوماسيّ، ولاسيَّما الموظفات العاملات في الخارجيّة”، لافتا إلى أن “الحضور النسويَّ يتنامى باطراد وندعم النساء الطموحات والكفوءات للولوج إلى هذا الميدان المهم”.

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