2019/07/29 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مدير مرور ذي قار العميد علاء طه ياسيم ، ” أن كل من جسر ( الحضارات) و ( القيثارة ) و ( ابراهيم الخليل ) في مركز مدينة الناصرية ، تفتقد للتصاميم الأساسية مما تسببت في إعاقة السير المروري لذا يتطلب المعالجة بعد ثبوت فشلها بتخفيف الازدحام في شوارع المدينة “.وأشار ياسيم في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرور ذي قار :جسور الناصرية تتطلب تصميماً جديد لتخفيف أزمة الازدحام النعيم نيوز.

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