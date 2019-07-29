نائب عن نينوى: الفساد تسبب في نفور جميع الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار المدينة

2019/07/29 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، جهات خارجية بالاستحواذ والسيطرة على جميع مشاريع ومقدرات المحافظة.

وقال الشمري، إن جهات خارجية دعمت الإدارة المحلية، وهي استحوذت على مقدرات ومشاريع المحافظة دون رادع، رغم محاولة نواب المحافظة إلغاء مجلس المحافظة، وتشكيل خلية أزمة لإدارة المدينة، مشيرا الى وجود اثنتي عشرة دعوى قضائية ينظر فيها القضاء بتهم فساد أعضاء مجلس المحافظة والإدارة المحلية، بسبب الاستمرار في نهب الأموال العامة.

واوضح الشمري، ان الفساد المستشري في المدينة تسبب في نفور جميع الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار المدينة، ولملمة جراحها، مبينا ان المجلس أقر موازنة العام الجاري دون إدراج بناء أية مستشفى او مدرسة او إعمار البنى التحتية.

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