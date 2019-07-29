خوفا من العقوبات الأمريكية.. قادة المليشيات ينقلون أموالهم إلى إيران!

2019/07/29 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي انتفاض قنبر، الأحد، عن قيام عدد من قيادات المليشيات المسلحة بنقل أموالهم إلى إيران خوفاً من شمولهم بالعقوبات الأمريكية المرتقبة.

وقال قنبر إن «بعض قيادات المليشيات المسلحة، وحتى الشخصيات السياسية المقربة من إيران والتي لديها ملفات فساد، عملوا على نقل أرصدتهم المصرفية من العراق، وحتى الدول الأخرى إلى إيران».

انتفاض قنبر

وبين السياسي العراقي، أن «هذا الإجراء جاء خوفاً من شمولهم بالعقوبات الأمريكية المرتقبة، فهذه العقوبات تعني تجميد أرصدة تلك الشخصيات في العراق والدول الأخرى، فالعقوبات الاقتصادية من وزارة الخزانة الأمريكية تكون ملزمة للدول للتعامل معها».

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أربعة شخصيات عراقية على لائحة العقوبات، بتهم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، هم كل من (قائد فصيل بابليون المسيحية ريان الكلداني، وقائد فصيل الشبك في الحشد الشعبي وعد القدو، وكذلك النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب).

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