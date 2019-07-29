الفتح: سندعم القضاء برفع الحصانة عن النواب الفاسدين

2019/07/29 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد تحالف الفتح، الاثنين، دعمه لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتهمين بقضايا الفساد، فيما بين مجلس النواب لم يستلم إي أوامر قبض أو وثائق تخص النواب الفاسدين.وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس القضاء الأعلى لم يسلم مجلس النواب إي قضية […]

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