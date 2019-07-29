2019/07/29 | 15:47

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الخارجية تسلم 173 قطعة أثرية الى وزارة الثقافة والآثار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاثنين، تسليم

173 قطة أثرية الى وزارة الثقافة والآثار.وقال الصحاف في بيان ، إن "١٧٣ قطعة اثرية، ولوحة تراثية، ولوحتان

فنيتان سلمها وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى وزير الثقافة والآثار

عبد الأمير الحمداني في مقر الوزارة بمراسم حضرها عدد من قيادة

الوزارتين".

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