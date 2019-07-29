2019/07/29 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية الديوانية عن حاجتها إلى أربعمئة بناية مدرسية في عموم المحافظة.وقال مدير إعلام تربية الديوانية عبد الكاظم سويد للنعيم نيوز , إن هناك توسعة سكانية خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية سواء في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها وهناك حاجة فعلية لإنشاء عدد من البنايات مدرسية في المناطق الريفية لاستيعاب التلاميذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية الديوانية تعلن عن حاجتها إلى أربعمئة بناية مدرسية في عموم المحافظة النعيم نيوز.

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