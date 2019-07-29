2019/07/29 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشارت البعثة، الى "استمرار توافد الحجاج الى الديار المقدسة وبلوغ عددهم 48 الفا".وأضافت أن "منهم 35 الف حاج في مكة المكرمة و 13 الف آخرين بالمدينة المنورة".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحج العراقية: 48 ألف حاج وصلوا للديار المقدسة واستمرار إيفاد الآخرين) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحج العراقية: 48 ألف حاج وصلوا للديار المقدسة واستمرار إيفاد الآخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).