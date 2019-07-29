“المعلومة” تنشر أسماء الخمسة الأوائل على العراق بنتائج الدراسة المهنية

2019/07/29 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت مديرية تربية كربلاء المقدسة، الاثنين، حصولها المركز الثاني على العراق بنتائج الدراسة المهنية للدور الأول لهذا العام.وقالت المديرية، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “”المديرية العامة للتعليم المهني اعلنت عن نسبة نجاح الدراسة المهنية للدور الاول للعام (2018-2019) وهي 44%.، وحازت محافظة نينوى اعلى نسبة نجاح بـ 52% تلتها محافظة […]

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