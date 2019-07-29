شرق الفرات …ماذا يجري هناك؟

2019/07/29 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خيام الزعبي… ما يجري في مناطق شرق الفرات بات يشغل كل المجتمع الدولي بما في ذلك الجوار الإقليمي والعربي بالرغم من اختلاف المواقف ووجهات النظر، حيث هددت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد قوات سورية الديمقراطية “قسد” والفصائل الكردية الأخرى، إذا لم تقم منطقة آمنة شمالي سورية.في هذا السياق توعد أردوغان خلال اجتماع […]

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