الكعبي يطالب المفوضية بتزويده بوثائق تثبت صحة الادعاءات بشأن وجود حالات اختفاء قسري

2019/07/29 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، المفوضية العليا لحقوق الانسان بتزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي تثبت صحة الادعاءات بشأن وجود حالات اختفاء قسري.

وقال الكعبي في بيان، إن تصريح عضو مجلس المفوضين أنس أكرم العزاوي، بوجود سبعة آلاف وستمئة وثلاث وستين حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين، له ردود افعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي، كونه صادر من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان.

وأضاف، أن الوثائق سيتم عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم، ومحاسبة المقصرين في حالة ثبوت صحة الادعاءات من عدمها، كونها تشكل حالات انتهاك خطيرة في ظل النظام الديمقراطي للبلاد.

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