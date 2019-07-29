الصجري يدعو رئيس الوزراء للعدول عن قرار 'حماية المنتج المحلي'

2019/07/29 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى العدول عن قراره "حماية المنتج المحلي"، عادا اياه "انتكاسة للإقتصاد العراقي".

وقال في بيان، تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ندعو رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى العدول عن قراره في إصدار تعليمات مجحفة بحق الشركات التي تعمل على اعادة اعمار العراق والشركات الاجنبية التي تستثمر في العراق.





وبين أن هذه الشركات لديها موادها الخاصة التي لاتتوفر في السوق العراقي من ناحية الجودة والمواصفات، مضيفا ان في الكثير من المنتج العراقي لايوجد سوى الاسم فقط عندما يكتب على الورق.



وتابع أن هذا سيجعل الشركات ترفض هذا القرار التعسفي لانهم ملتزمون بمواصفات عالمية من الناحية العمرانية والمواصفة وهذا سيجعل تدني في المواصفات البناء والاعمار وبحجة حماية المنتج المحلي الذي يعد انتكاسه للاقتصاد العراقي.

واشار إلى أهمية حماية المنتوجات الزراعية المحلية بدل منع دخول مواد صناعية واستهلاكية وخدمية وعمرانية والتي خلى العراق من وجودها منذُ عقود ما يسهم في ارتفاع الأسعار والخاسر الأول والأخير هو المواطن العراقي.



وأوضح الصجري أن عشرات الشركات العربية والأجنبية ستغادر العراق وتقاطع المشاريع التجارية والاقتصادية إذا استمر هذا القرار ، ناهيك عن وجود سيطرات ونقاط جباية تعمل باجتهادات شخصية تقوم بابتزاز اصحاب شاحنات النقل وأخذ الأموال بطرق غير شرعية ، إضافةً إلى روتين التعاملات في إجراءات ادخال البضائع وتأخرها بالمنافذ الحدودية .



واضاف الصجري على رئيس مجلس الوزراء استشارة ذوي الخبرة والعمل التجاري والاقتصادي واتخاذ قرارات تصب بمصلحة المواطن وكسب الشركات الأجنبية والعربية وحتى المحلية وتسهيل إجراءات عملها داخل العراق وفق القانون والضوابط الإدارية .

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