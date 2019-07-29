وزير العمل: وضعنا خطط وستراتيجيات تضمن حصول الشباب على استحقاقاتهم في العمل

2019/07/29 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعي باسم عبد الزمن اليوم الاثنين، ان الوزارة وضعت خطط وستراتيجيات تضمن حصول الشباب على استحقاقاتهم في العمل.

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