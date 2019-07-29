/ بدر نيوز/ تنشر نتائج التعليم المهني لهذا العام

2019/07/29 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن نتائج الامتحانات للتعليم المهني للعام الحالي.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الاول على العراق للفرع الصناعي، هو كرار علي محسن موسى، بمعدل 91.75، اما للفرع التجاري، فهي ورقاء غياث محمد قاسم، بمعدل 92.5”.وتابع “لفرع الحاسوب وتقنية […]

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