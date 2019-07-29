الجيش الروسي يتهم امريكا بتشكيل فصيل مسلح في التنف السورية لأهداف تخريبية

2019/07/29 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أفاد مسؤول عسكري روسي أن المدربين الأمريكيين يقومون بإعداد تشكيل مسلح في منطقة الـ 55 كيلومترا في التنف السورية.وقال رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، في مؤتمر صحفي بموسكو: “يقوم المدربون الأمريكيون بإعداد التشكيل المسلح “مغاوير الثورة” وعدد من المجموعات المسلحة الصغيرة تابعة لما […]

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