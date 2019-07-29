شاب سوري يكتشف ثغرة أمنية في

2019/07/29 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

كشف الشاب السوري محمد علي الحماد عن ثغرة أمنية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين.

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