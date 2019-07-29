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شاهد.. مدير المرور العام ينشر فيديو بصحبة الشرطي الذي ابتز أحد المواطنين


شاهد.. مدير المرور العام ينشر فيديو بصحبة الشرطي الذي ابتز أحد المواطنين
2019/07/29 | 16:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

نشر مدير المرور العام، اليوم الاثنين، فيديو يوضح ملابسات ابتزاز رجال المرور لأحد المواطنين، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو مدير المرور العام

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