شاهد.. مدير المرور العام ينشر فيديو بصحبة الشرطي الذي ابتز أحد المواطنين

2019/07/29 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشر مدير المرور العام، اليوم الاثنين، فيديو يوضح ملابسات ابتزاز رجال المرور لأحد المواطنين، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو مدير المرور العام

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