قيادة شرطة البصرة تلقي القبض على 207 متهم خلال عملية أمنية

2019/07/29 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة البصرة القبض على مئتين وسبعة أشخاص من المطلوبين للقضاء بحملة أمنية في المحافظة.

واوضحت القيادة في بيان، أن حصيلة الحملة الأمنية التي قامت بها شرطة البصرة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة الرابعة إرهاب، اضافة الى القبض على مئتي متهما وفق مواد جنائية مختلفة ما بين حيازة أسلحة غير مرخصة وتجارة وتعاطي المخدرات.

وأضاف البيان، أن مفارز أفواج شرطة الطوارئ وشرطة النجدة، ضبطت أكثر من تسعمئة عجلة، ومئة واربع وسبعين دراجة نارية مخالفة لقواعد وتعليمات مديرية المرور، مبينا ان هذه الحصيلة تأتي ضمن حملة تفتيش كبيرة تهدف الى بسط الامن والاستقرار بالمحافظة.

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