2019/07/29 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FcM9Qed1D_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف برأيك توزع الدرجات التعويضية في البصرةكيف برأيك توزع الدرجات التعويضية في البصرة #المربد #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف برأيك توزع الدرجات التعويضية في البصرةكيف برأيك توزع الدرجات التعويضية في البصرة #المربد #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).