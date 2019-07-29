إذا كانت قرارات “عبد المهدي” حبراً على ورق؛ فإن قرارات العبادي حبراً على “ماء”!؟

2019/07/29 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سالم لطيف… {إذا تخاصم اللصوص؛ انكشفت السرقة}..هذا ما يجري هذه الأيام على المشهد السياسي العراقي الهزيل الخطير! نشاهد ونسمع ضجيج أصوات ترتفع في مشهد هزلي مضحك مبكي! وشر البلية ما يضحك؛ نشاهد لصوص و”عواهر” السياسة أو ما يسمون بالقادة! والزعماء – من عراقيي المهجر- !!..من الذين أوغلوا في تدمير العراق وتخلفه وسرقوا […]

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