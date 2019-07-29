2019/07/29 | 16:18

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مجلس الديوانية يعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر

عقد مجلس محافظة الديوانية، الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تردي الواقع

الصحي وعلى رأسه وفاة الطفلة رفيف حيدر، بحضور مدير عام صحة

الديوانية، فيما وجه رئيس المجلس بإخلاء القاعة من الصحفيين.وقال مصدر في المجلس في تصريح، ان “مجلس محافظة الديوانية عقد جلسة

طارئة بحضور مدير عام صحة الديوانية”.وأضاف أن “الجلسة عقدت لمناقشة تردي الواقع الصحي اضافة إلى وفاة

الطفلة رفيف حيدر وإضراب الأطباء عن العمل”، مشيرا الى ان “رئيس

المجلس وجه بإخلاء قاعة الاجتماع من الصحفيين وتحويلها الى جلسة

سرية”.وكان أطباء الديوانية نفذوا إضراب عن العمل في عياداتهم، امس الاحد،

بدعوة من نقابة أطباء الديوانية تحت ذريعة تعرضهم للتهديد.ورفض مجلس الديوانية، أمس الأحد، إضراب الأطباء نافيا وجود اي تهديد

على حياتهم.ولقيت الطفلة رفيف حيدر مصرعها، الخميس الماضي، بعد صراع طويل في

طوارئ مستشفى الديوانية العام دام ساعات اثر اختناقها بقشر جوز

وخلو المستشفى من الطبيب الاختصاص.وأصدرت وزارة الصحة تقرير أكدت فيه تقصير الكادر الطبي بوفاة الطفلة

رفيف حيدر وإحالة الكادر الى التحقيق.

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