2019/07/29 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لفتح تحقيق مع شركة متلكئة باستكمال مشاريع كهربائية في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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