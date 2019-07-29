خبراء يرصدون “خرقاً خطيراً”: وزير الدفاع هدم “الاجراءات الوقائية” ومنح الكُرد أهم قاعدة بيانات

2019/07/29 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- حذر خبراء ومعنيون بالشأن العسكري من تمرير “اخطر خرق” اقدم عليه وزير الدفاع نجاح الشمري بفك ارتباط قسم الامن مديرية الاستخبارات العسكرية، وقالوا إن تلك الخطوة ستمهد لنسف الاجراءات الوقائية، وتسليم اهم قاعدة بيانات الى الجانب الكردي.وقال اللواء المتقاعد ارشد العبيدي لـ/SNG/، إن “الامر الوزاري 500 تترتب عليه مخاطر خطيرة”، مشيراً الى ان ...

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