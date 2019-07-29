وقائع المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة غرب اسيا في كربلاء

2019/07/29 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارعقد المؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا، اليوم الاثنين، بفندق البارون في كربلاء، وبحضور اللجنة المنظمة، وجميع ممثلي المنتخبات المشاركة للبطولة، فضلا عن الجهات الحكومية.

وقال المشرف العام لبطولة اتحاد غرب آسيا، أحمد قطيشات خلال المؤتمر، اننا "سعداء جدا بتواجدنا في العراق بين اخوتنا واعزائنا، بعد ان وجدنا الابتسامة حاضرة في وجوههم، فضلا عن كرمهم وطيبتهم، نسعى الى ان إنجاح بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا، خصوصا وان العراق غاب كثيرا عن احتضان أية بطولة منذ زمن بعيد، لكننا نأمل ان نخرج البطولة بأفضل صورة، ومن خلالكم اقدم شكري وامتناني الى جميع اخوتي في العراق على تعاونهم معنا بدءا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والقائمين على هذه البطولة ".

من جانبه، رحب عضو اتحاد كرة القدم، يحيى كريم، بجميع الضيوف الحاضرين من لجنة اتحاد غرب اسيا وممثلي المنتخبات المشاركة، وايضا عبّر عن سعادته بوجود المنتخبات المشاركة في بطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا في العراق، وأملنا كبير في إنجاح البطولة ، بعد فترة العجاف التي مر به العراق بعدم استضافة أية بطولة منذ وقت طويل، واليوم نحن سعداء بتواجد هذا العدد الكبير من المنتخبات.

وقبل انتهاء المؤتمر الفني، تم تحديد الملابس التي سترتديها المنتخبات المشاركة، حيث سيكون اللون الابيض والموشح بالأخضر خاصا بالمنتخب العراقي، وحارس المرمى بالاسود والرصاصي، فيما سيرتدي منتخب لبنان الأحمر الكامل، وحارس المرمى الاسود الكامل.



اما المنتخب اليمني فسيرتدي الفانيلة الحمراء والشورت الابيض والجوراب الاسود وحارس المرمى الاسود الكامل، ومنتخب فلسطين الابيض الكامل وحارس المرمى الاسود الكامل، وسيرتدي منتخب سوريا الأحمر الكامل، وحارس المرمى الاسود الكامل.



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