المالية: هناك توجهات لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الدنيا

2019/07/29 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، عن توجه لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا.وقال الجبوري في تصريح صحفي، ان "الرواتب ثابتة حالياً، وهناك توجه لزيادة مخصصات الرواتب الدنيا مع ابقاء سقف الرواتب العليا ثابتا".

من جهته، كشف عضو اللجنة النائب فالح الساري، عن توصية قدمتها اللجنة للحكومة لزيادة مخصصات الدرجات الوظيفية الدنيا.

وقال الساري، انه "لا يوجد أي تخفيض في رواتب الموظفين، وليس من اختصاص اللجنة، والامر كله بيد الحكومة".

وأضاف، ان "قدمنا توصية للحكومة بان تكون هناك زيادة للرواتب المتدنية، على مستوى المخصصات لدفع الغبن الذي هم فيه".

واشار الى، ان "الامر عائد الى الحكومة، لآنها بموجب الدستور مسؤولة عن رسم السياسة المالية والنقدية".



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