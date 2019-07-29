ضيوف الرحمن .. مدير مكتب شؤون حجاج العراق: الخدمات للحجاج تسير وفق ما مخطط له

2019/07/29 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في تصريح للغدير، إن "35 حاجاً عراقياً استقروا في الفنادق المهيأة لهم ..ونقوم بزيارات مستمرة للحاج لتقييم حجم الخدمات المقدمة لهم".وأضاف فيما يتعلق بالخدمات الصحية، أن جميع الحجاج بصحة جيدة وهناك استنفار للبعثة الطبيعة حيث بادرنا الى فتح عيادات طبية في جميع الفنادق لرعاية الحجاج بالتعاون مع السلطات السعودية والخطة تسير وفق ما رسم لها".انتهى.ص.هـ.ح.

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