وزير الخارجيّة يُسلّم وزير الثقافة والآثار قطعاً أثريّة

2019/07/29 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم إلى وزير الثقافة والآثار عبد الأمير الحمدانيّ قطعاً أثريّة كانت قد حصلت عليها وزارة الخارجيّة من دول عِدّة عبر التنسيق بين سفارات العراق مع دول العالم التي تتواجد فيها هذه الآثار، والتي أخرجت من العراق بطرق غير قانونيّة.ووقّع الوزيران اليوم على محضر الاستلام والتسليم في مراسم جرت بمقرّ […]

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