التربية والتعليم النيابية: تردي الواقع التعليمي في العراق يعود الى الإهمال الحكومي

2019/07/29 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت رئيسة لجنة التربية والتعليم النيابية، غيداء كمبش، تردي الواقع التعليمي في العراق الى الإهمال الحكومي.

وأوضحت كمبش في تصريح، أن التخصيصات المالية لقطاع التعليم ضئيلة في كل موازنة سنوية مقارنة ببقية القطاعات، مشددة على ضرورة إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتربية والتعليم، وتشكيل المجلس الاعلى للتربية والتعليم في العراق.

وأضافت أن قطاعي التربية والتعليم للمدارس والجامعات يجب ان يسير وفق رؤى ثابتة لا تتغير بتغير الوزير ولا يمكن لوزير ان يتحمل تراكمات الوزارات السابقة مهما كان قوياً.

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