مانشستر يونايتد يقترب من ضم سافيتش بـ90 مليون

2019/07/29 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير إخبارية أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي توصل لـ"اتفاق شفهي" لضم لاعب الوسط الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، المحترف بصفوف لاتسيو.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الإثنين، أن نادي "الشياطين الحمر" رصد ما يقرب من 90 مليون يورو لضم سافيتش، البالغ من العمر 24 عاما.

وأضافت أن ميلينكوفيتش سافيتش سيكون هو بديل الفرنسي بول بوغبا، إزاء إمكانية رحيله هذا الصيف عن الفريق الإنكليزي.

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