2019/07/29 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uk1_-zJnyd4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الصحة العراقي يعفي أدوية منقذة للحياة ويقلل تعرفة أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الصحة العراقي يعفي أدوية منقذة للحياة ويقلل تعرفة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).