2019/07/29 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حبس شرطي مرور اثر قيامه بابتزاز احد المواطنين، فيما وجه بنقله إلى خارج مديرية المرور.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “وزير الداخلية ياسين الياسري، امر بحبس شرطي المرور “ثامر جلال جعيول” إثر قيامه بابتزاز احد المواطنين”.واضافت، ان “الياسري وجه بنقل الشرطي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يأمر بحبس شرطي مرور ونقله لخارج المديرية بسبب ابتزازه مواطن وكالة خطوة برس.

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