البرلمان يطالب حقوق الانسان بوثائق تثبت صحة

2019/07/29 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت رئاسة مجلس النواب المفوضية العليا لحقوق الانسان بتزويده التقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين انس اكرم العزاوي عبر تصريحه الذي اكد فيه وجود الآلاف من حالات الاختفاء القسري خلال العامين والنصف الأخيرين.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي في بيان معزز بوثيقة تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الكعبي طالب المفوضية العليا لحقوق الانسان بتزويده التقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين انس اكرم العزاوي عبر تصريحه الذي اكد فيه وجود ٧٦٦٣ حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين".ونقل البيان عن الكعبي قوله، أن "التصريح كان له ردود افعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي سيما وكونه صادر من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الانسان"، داعيا المفوضية، لـ "تزويده بالوثائق ليتسنى له عرضها أمام مجلس النواب ولجانه النيابية المعنية لاتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين في حادة ثبوت صحة الادعاءات المذكورة من عدمهــا".

وتابع، أنهكذا هالات "تشكل انتهاكا خطيرا في ظل نظامنا الديمقراطي"، مطالبا المفوضية بـ "تزويده ايضا بالتقارير السنوية المنصوص عليها في البند ثامنا من المادة ٤ من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ " المعدل عن السنوات المذكورة".

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