2019/07/29 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، نقل قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي إلى دائرة شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع على اثر التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا بينه وبين احد عملاء المخابرات الأمريكية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الفلاحي تم نقله إلى دائرة شؤون المحاربين بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية تؤكد نقل الفلاحي لدائرة شؤون المحاربين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية تؤكد نقل الفلاحي لدائرة شؤون المحاربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).