السياحة والآثار النيابية تتبنى مشروع تطوير ضفاف دجلة في بغداد

2019/07/29 | 17:10

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النيابية، الإثنين، تبنيها مشروع تطوير ضفاف دجلة في بغداد ب...

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