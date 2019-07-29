2019/07/29 | 17:10

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بغداد:سومر نيوز

الحشد الشعبي يعلن تعزيز تحصين "السدة الترابية" بين العراق وإيران

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