الأركان الروسية: مقتل 110 من الجيش السوري خلال 4 أشهر جراء هجمات مسلحي إدلب

2019/07/29 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأركان الروسية، أن هجمات المسلحين في منطقة إدلب أدت إلى مقتل مئة وعشرة من الجيش السوري ونحو خمسة وستين مدنيا خلال اربعة اشهر.

وأكد رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، أن الإرهابيين مستمرون في محاولة تنظيم الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، مبينا أنهم يستخدمون أنظمة راجمات الصواريخ والطائرات المسيرة في عمليات القصف.

وأوضح أن الأراضي التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي بمنطقة الفرات بسوريا شهدت عمليات عسكرية أدت لمقتل مئات المدنيين، مبينا أن الوحدات العسكرية الاميركية منشغلة بنهب الحقول والمنشآت النفطية في المنطقة.

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