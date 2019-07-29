2019/07/29 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تعاقد جيانغسو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني، الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد.وجاء التعاقد مع سانتيني، الذي أعلنه النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين، جنبا إلى جنب للتعاقد مع المدافع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جيانغسو” يضم سانتيني وينهي آمال بيل في اللعب بالصين المركز الخبري الوطني.

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